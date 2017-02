Quantitative easing non funziona: prestiti ad imprese meno 2,4%

Il quantitative easing non funziona. Anzi, una quota rilevante dei 222 miliardi di euro di titoli di Stato italiani acquistati dalla BCE di Mario Draghi sono rimasti nelle banche, tanto che i prestiti alle imprese sono scesi del 2,4%.

Il quantitative easing così caparbiamente portato avanti dal governatore della BCE Mario Draghi non funziona. A metterlo nero su bainco è l'Ufficio Studi della Cgia di Mestre che sottolinea come "a poco meno di 2 anni dall'avvio dei massicci acquisti di titoli da parte della Banca centrale europea (attualmente pari a 80 miliardi di euro al mese), non trovano soluzioni i problemi nell'Eurozona della bassa inflazione e della stretta dei prestiti alle imprese, in particolar modo in Italia".



In meno di 2 anni nell'area dell'euro la BCE, con l'obiettivo di riportare il tasso di inflazione al 2%, ha infatti comprato titoli di Stato per 1.344 miliardi di euro (ultimo dato disponibile al 31 gennaio 2017). Nonostante questo, il livello medio dei prezzi nell'area dell'euro è cresciuto di appena lo 0,3%.



E anche in Italia il QE non ha dato risultati positivi, letterlamente. Sebbene la BCE abbia infatti acquistato 222 miliardi di titoli di Stato italiani l'inflazione nel 2016 è stata negativa (-0,1%) mentre i prestiti alle società non finanziarie (cioè alle imprese) sono scesi del 2,4% (pari a una contrazione di 21,2 miliardi di euro tra novembre 2015 e lo stesso mese del 2016).



"Insomma, il bazooka di Draghi non ha sortito gli effetti sperati. Una quota rilevante di questi 222 miliardi di euro sono finiti alle nostre banche che, però, hanno preferito trattenerseli, aumentando così il livello di patrimonializzazione come richiesto dalla BCE, anziché impiegarli nell'economia reale", denuncia Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio Studi della Cgia.