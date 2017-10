BCE verso stop quantitative easing: da gennaio 2018 dimezza acquisti titoli

La Banca centrale europea annuncia che da gennaio 2018 ci sarà il dimezzamento degli acquisti di titoli di Stato del programma quantitative easing.

Mario Draghi comincia a tirare i remi in barca, nella speranza che alcuni Paesi UE non comincino ad andare alla deriva. La BCE annuncia infatti che inizia il percorso che porterà alla fine degli acquisti di titoli del quantitative easing.

Il board di Francoforte ha da una parte deciso di mantenere invariato ai minimi storici il costo del denaro e dalla'altra stabilito la riduzione degli acquisti mensili a 30 miliardi (dai 60 attuali) a partire dal gennaio 2018.



Il tasso principale è allo 0%, quello sui depositi resta negativo al -0,4% mentre il tasso sui prestiti marginali è a 0,25%.

La Banca centrale europea spiega che la decisione di ridurre gli acquisti di asset "riflette la nostra fiducia nella graduale convergenza dell'inflazione" verso l'obiettivo prefissato, vale a dire "sotto ma vicino al 2%" nel medio termine.

Proprio per questo, la BCE assicura di essere pronta comunque a prorogare il piano di acquisti, oltre il mese di settembre 2018, se fosse necessario a garantire una normalizzazione dell'inflazione.