Statali si ammalano di più rispetto a lavoratori del privato. Assenteismo?

La Cgia di Mestre sospetta che possano nascondersi forme più o meno velate di assenteismo dietro le malattie nel pubblico impiego, visto che sono molte di più rispetto a quelle calcolate nel settore privato.

Nel pubblico ci si ammala più che nel privato. Sono queste le conclusioni della Cgia di Mestre sulla base dei dati dell'Inps, dai quali emerge che le assenze per motivi di salute nel pubblico impiego registrate nel 2015 hanno interessato il 57% di tutti gli occupati (poco più di 1 dipendente su 2) mentre nel settore privato la quota si è fermata al 38% (più di 1 dipendente su 3).



La durata media annua dell'assenza per malattia dal luogo di lavoro è inoltre leggermente superiore nel privato (18,4 giorni) che nel pubblico (17,6 giorni).



La Cgia osserva poi che pur avendo lo stesso andamento in entrambi i settori, gli eventi di malattia per classe di durata presentano uno scostamento "sospetto" nel primo giorno di assenza. Se nel pubblico costituiscono il 25,7% delle assenze totali, nel privato si riducono di oltre la metà: 12,1%.



Quelle da 2 a 3 giorni, invece, si avvicinano (32,1 per cento del totale nel privato e 36,5 per cento nel pubblico), mentre tra i 4 e i 5 giorni di assenza avviene il "sorpasso": 23,4 per cento nel privato contro il 18,2 per cento del pubblico.



L'associazione delle piccole e medie imprese sottolinea inoltre che "altrettanto interessante è il risultato che emerge dall'elaborazione relativa agli eventi di malattia per Regione". Tra il 2012 ed il 2015 in tutte le Regioni d'Italia sono in aumento le

assenze nel pubblico (dato medio nazionale pari a +11,9 per cento), con punte che superano il 20 per cento in Umbria e Molise.



Nel privato invece in ben 9 realtà territoriali si registra un Calo, con punte del 6% in Calabria e Sicilia. Nel periodo analizzato infatti il dato medio nazionale è aumentato solo del lo 0,4%.



Indiccativo poi che dei 5 milioni di eventi di assenza registrati nel 2015 nel pubblico impiego, ben il 62% è riconducibile ai dipendenti del Centro-Sud. Nel privato, invece, delle quasi 9 milioni di assenze il 57% è imputabile agli occupanti del Nord.



"Non abbiamo alcun elemento per affermare che dietro questi numeri si nascondano forme più o meno velate di assenteismo. Tuttavia qualche sospetto c'è", dichiara il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo.