Su siti di fact checking pubblicità di fake news: Google le rimuove

Il New York Times ha scoperto che su alcuni siti dedicati al fact-checking la pubblicità di Google AdSense rimandava a fake news.

Pubblicità che rimanda a fake news su siti che di organizzazioni che si occupano di fact-checking. Lo scandalo, se così si può chiamare, è stato scoperto dal New York Times che ha osservato come sui siti PolitiFact e Snopes, nati per smascherare fake news, la pubblicità di Google AdSense rimandava anche a notizie false.

I link indirizzavano gli utenti su pagine web che apparentemente sembravano articoli ma in realtà veicolavano messaggi pubblicitari.

Appena Google è venuto a conoscenza del fatto, ha assicurato di essersi attivato per rimuovere dalla sua piattaforma questi annunci. "Quando scopriamo pratiche pubblicitarie ingannevoli sulle nostre piattaforme agiamo in fretta, anche sospendendo gli account degli inserzionisti" si spiega da Mountain View. Google ricorda inoltre che "gli editori possono bloccare tipologie specifiche di pubblicità e inserzionisti".