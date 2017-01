Natale nei musei: campagna Campidoglio plagia contenuti su Facebook?

"Avrei potuto aiutarli, fare parte di questo progetto, se me lo avessero chiesto. Quella che vorrei difendere è la proprietà intellettuale del mio lavoro. Questa idea è mia, ed è - a detta di molti - palesemente copiata" afferma su repubblica.it Stefano Guerrera, ideatore della pagina Facebook "Se i quadri potessero parlare".



La campagna pubblicitaria "Natale nei musei" del Comune di Roma per promuovere i musei della Capitale nel periodo natalizio si ispira infatti davvero un po' troppo ai contenuti pubblicati da Stefano Guerrera (foto di un'opera d'arte con commento ironico a margine), che dichiara: "La cosa che mi dispiace è che avrebbero potuto contattarmi in qualche modo, il Comune di Roma mi segue anche nelle mie pagine social". C'è quindi il rischio, adesso, che ad essere contattato sia invece il Campidoglio, ma dai legali di Stefano Guerrera.