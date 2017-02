Malattie mentali: istituire "Giornata della dignità della persona", dicono dal PD

I deputati del PD Umberto D'Ottavio e Anna Rossomando chiedono di istituire la 'Giornata nazionale della dignità della persona'.

"Giovedì 16 febbraio presentazione in sala stampa della Camera istituire la 'Giornata nazionale della dignità della persona' da celebrare il 13 maggio, data simbolica perché coincide con l'approvazione, nel 1978, della legge Basaglia con la quale si è superata la concezione secondo la quale la malattia psichica poteva essere trattata solo in strutture di contenzione come i manicomi", viene diffuso in una nota.



"L'idea - si spiega - è venuta ai deputati del PD Umberto D'Ottavio e Anna Rossomando, che hanno presentato una proposta di legge che verrà illustrata giovedì 16 febbraio in una conferenza stampa" alla quale "parteciperanno, oltre ai presentatori della proposta di legge, il sindaco di Collegno Francesco Casciano, l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte Antonella Parigi e l'ex ministra della Solidarietà sociale Livia Turco".



Il sindaco di Collegno intervverrà perché "un anno prima dell'approvazione della legge Basaglia, nel 1977, la città fece abbattere il lungo tratto del muro di cinta che circondava il manicomio".



"Un atto coraggioso, che permise a migliaia di cittadini di entrare per la prima volta in quella 'città nella città'", afferma l'attuale primo cittadino.



"In occasione del quarantesimo anniversario dell'abbattimento del muro, il Comune di Collegno ha promosso una serie di iniziative (la conferenza stampa è la prima in ordine cronologico) per 'riflettere e fare memoria, attualizzare una battaglia politica, sociale, sanitaria e culturale sulla 'diversità' che allora portò all'abbattimento dei manicomi, consentendo un approccio ai disturbi psichiatrici decisamente nuovo sia da parte della medicina sia da parte dell'opinione pubblica'", sottolinea Francesco Casciano.