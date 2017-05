Produzione industriale: per vera ripresa serve domanda interna

La Confcommercio commenta i dati sulla produzione industriale di marzo 2017.

«E' un dato che non allontana la sensazione di un quadro congiunturale debole e scarsamente dinamico. La seconda variazione congiunturale positiva, dopo il crollo di gennaio, non ha, infatti, impedito che nel complesso del primo trimestre del 2017 i livelli produttivi siano risultati inferiori a quelli rilevati nella parte finale del 2016», sottolinea l'Ufficio Studi di Confcommercio commentando le rilevazioni sulla produzione industriale a marzo diffuse dall'Istat.



«D'altra parte, nonostante i miglioramenti sul versante della fiducia il grado di utilizzo degli impianti già segnalava una situazione di generalizzato stallo. Questa situazione, seppure attesa in moderato miglioramento nei prossimi mesi, conferma - si conclude - l'insufficienza della sola domanda estera per garantire una reale ripresa dell'economia, che può essere sostenuta solo da andamenti della domanda interna più brillanti rispetto a quanto rilevato nei periodi più recenti».