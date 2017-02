Produzione industriale ma così bene dal 2011: più 6,6% su anno

Sempre meglio la produzione industriale in Italia. L'Istat rivela che a dicembre 2016 l'indice è aumentato dell'1,4% rispetto a novembre mentre su anno la produzione industriale è cresciuta del 6,6%.

Dati sempre più positivi per la produzione industriale. L'Istat rivela che a dicembre 2016 l'indice è aumentato dell'1,4% rispetto a novembre mentre su anno l'industria ha visto crescere i volumi prodotti, con esclusione delle costruzioni, del 6,6%, segnando quindi il livello più alto da agosto 2011 (tenendo conto delle correzioni per gli effetti di calendario).



Da via Cesare Balbo si specifica quindi che nella media del 2016 la produzione è cresciuta dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Anche nella media del trimestre ottobre-dicembre 2016 la produzione è aumentata, precisamente dell'1,3% rispetto al trimestre precedente.