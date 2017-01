Produzione industriale: prezzi in aumento a dicembre e 0,9% su base annua

"A dicembre 2016 l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali aumenta dello 0,6% rispetto al mese precedente e dello 0,9% nei confronti di dicembre 2015. Lo rivela l'Istat, che spiega: i prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno aumentano dello 0,6% rispetto a novembre e dello 0,9% su base tendenziale" viene riportato in un comunicato della Confcommercio.



L'ente di categoria puntualizza in ultimo: "Al netto del comparto energetico si registrano aumenti dello 0,3%, in termini congiunturali, e dello 0,8% rispetto a dicembre 2015. I prezzi dei beni venduti sul mercato estero aumentano dello 0,5% rispetto al mese precedente (con una crescita dello 0,3% per l'area euro e dello 0,7% per quella non euro). In termini tendenziali si registra un aumento dello 0,7% (con una variazione positiva dello 0,9% per l'area euro e dello 0,7% per quella non euro)."