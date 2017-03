WikiLeaks: esposto in 104 Procure per capire se CIA spia l'Italia

Il Codacons presenta un esposto a 104 Procure dopo le rivelazioni di WikiLeaks sulla CIA.

"Dopo le ultime rilevazioni di WikiLeaks relative alla possibilità della CIA di spiare i cittadini attraverso smartphone, tablet e smart tv, il Codacons ha deciso di vederci chiaro e presenta oggi un esposto a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia" viene diffuso in una nota dell'associazione dei consumatori.



«Si tratta di uno scenario allarmante che mina la privacy e la sicurezza degli utenti - spiega infatti il presidente Carlo Rienzi - Se realmente la CIA ha o ha avuto in passato la possibilità di controllare i movimenti e le conversazioni dei cittadini attraverso elettrodomestici o telefoni cellulari, allora è necessario capire in quale misura il fenomeno coinvolga l'Italia e la popolazione italiana».



«Per tale motivo ci rivolgiamo oggi alle Procure della Repubblica di tutta Italia, perché riteniamo che la magistratura debba aprire delle indagini apposite sul territorio di competenza, a seguito delle rivelazioni di WikiLeaks - prosegue Rienzi - Nello specifico chiediamo di verificare se anche in Italia ci siano stati casi di hackeraggio su tv, smartphone o tablet venduti nel nostro paese, ad opera della CIA o di altri soggetti, in grado di violare i diritti dei cittadini e la privacy degli utenti, e procedere per i reati del caso».