Milleproroghe 2017: ok stabilizzazione precari ISS e bando per 230 ricercatori

Beatrice Lorenzin soddisfatta per l'approvazione dell'emendamento per la stabilizzazione dei precari dell'Istituto Superiore di Sanità.

"Apprendo con grande soddisfazione che è stato approvato l'emendamento per la stabilizzazione dei precari dell'Istituto Superiore di Sanità", dichiara in una nota il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin in relazione al via libera della Commissione Affari costituzionali del Senato all'emendamento nell'ambito del decreto Milleproproghe.



"I ricercatori e il personale precario dell'Istituto - sottolinea il ministro - in questi anni hanno contribuito in modo essenziale ad assicurare lo svolgimento delle fondamentali funzioni dell'ISS ed è per questa ragione che ci siamo impegnati nel trovare una soluzione al disagio vissuto dai lavoratori cui finalmente vengono date risposte".



Il Ministero precisa inolte che "l'emendamento approvato prevede che nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, l'Istituto Superiore di Sanità potrà bandire, in deroga alle procedure di mobilità, procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di 230 persone".