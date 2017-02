Milleproroghe 2017: ok a stabilizzazione precari Istat , annuncia Parente (PD)

Approvato nel Milleproproghe 2017 l'emendamento per la stabilizzazione dei 350 precari dell'Istat.

"La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha votato l'emendamento al Milleproproghe per la stabilizzazione dei 350 precari dell'Istat" annuncia in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Annamaria Parente.



L'esponente dem precisa inoltre: "Una risposta doverosa alle lunghe giornate di tensioni e proteste che hanno coinvolto i lavoratori dell'Istituto."



"Grazie all'emendamento del PD, approvato così come riformulato dalla commissione Bilancio, i 350 precari potranno partecipare al concorso interno per l'assunzione" prosegue.



Sottolinea in conclusione: "Un risultato atteso da anni che dimostra che la buona politica sa rispondere alle esigenze dei giovani ricercatori."