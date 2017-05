Ispra: precari occupano sede di Roma dopo avvio licenziamenti, dice USB

L'USB al fianco dei precari dell'Ispra, che ha licenziato la prima ricercatrice in scadenza nella sede di Palermo.

Nella giornata di ieri è stata "occupata la sede romana dell'Ispra dai ricercatori precari che protestano contro i licenziamenti e si appellano alle stabilizzazioni della ministra Marianna Madia" viene annunciato dall'USB.

"Siamo al paradosso. - dichiara Claudio Argentini dell'esecutivo nazionale di USB PI Ricerca - Venerdì il Governo ha dato il via libera alle stabilizzazioni inserite nel nuovo Testo Unico sul Pubblico Impiego e oggi la dirigenza Ispra arriva al culmine della propria politica di accanimento contro i precari licenziando la prima ricercatrice in scadenza nella sede di Palermo". "Solo pochi giorni fa avevamo bloccato il pullman diretto alla Protezione Civile, in cui si erano riuniti i vertici, Ispra e del Sistema Agenziale creato a Protezione dell'Ambiente, chiedendo risposte sul futuro dei precari e più in generale dell'Ente. Queste risposte non sono arrivate, anzi si è voluto proseguire in maniera assolutamente miope".



"Chiediamo un intervento del ministro Gian Luca Galletti rispetto a una serie di scelte che stanno depauperando l'ente di un patrimonio professionale. - precisa quindi l'Unione Sindacale di Base - Le politiche sul personale si uniscono peraltro ad un'inerzia organizzativa che sta letteralmente affossando l'ente. Immediata sospensione dei licenziamenti, reintegro della precaria licenziata, apertura di un tavolo che programmi la stabilizzazione dei precari secondo la norma Madia, queste le richieste degli occupanti".

"L'ente ha già perso in tribunale i ricorsi presentati dai precari e rischia di dover pagare ingenti somme di risarcimento del danno. - ricorda il sindacato - Ribadiamo la richiesta di intervento del ministro Galletti per rilanciare, anche economicamente l'Ente e al Ministro Madia di impedire che le norme di stabilizzazione, nate dalle lotte negli asili nido e all'Istituto Superiore di Sanità, siano annullate di fatto dai licenziamenti".