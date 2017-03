Anpal schiaccia Inapp (ex Isfol): a rischio licenziamento 170 precari storici

L'USB denuncia che a causa dei fondi devoluti all'Anpal, 170 dei 190 precari storici dell'Inapp (ex Isfol) sono a rischio licenziamento. Il sindacato chiede l'intervento urgente di Giuliano Poletti e Paolo Gentiloni.

"Gentiloni peggio di Berlusconi? Dal 1 aprile 170 lavoratori dell'Inapp rischiano di rimanere senza stipendio. E' concreto il pericolo del licenziamento", denuncia in una nota l'USB.



"L'Inapp (ex Isfol) Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali rischia nei prossimi giorni di licenziare i suoi precari storici per conto del ministro Poletti. - viene infatti denunciato dall'Unione Sindacale di Base - Il Jobs Act e la riforma delle politiche attive del lavoro (150/2015) in esso contenuta ha infatti previsto che il Ministero del Lavoro devolvesse tutte le sue risorse finanziarie e poteri decisionali in tema di lavoro alla neo Agenzia ANPAL. Era evidente che questo nuovo assetto avrebbe ulteriormente precarizzato l'Inapp in quanto sostenuto finanziariamente da un Ministero ormai senza portafoglio"



"Non possiamo accettare che l'inerzia del ministro Poletti porti al tracollo funzionale ed economico l'INAPP", chiarisce quindi Mari Enrico, responsabile USB dell'Inapp.



"Dal primo aprile, 170 dei 190 lavoratori storici a tempo determinato dell'ente, rischiano lo stipendio e il licenziamento. Mai peggio di così nel dicastero oggi guidato da Poletti. E come non 'udire' l'assordante silenzio del governo ed in particolare del presidente Paolo Gentiloni? Peggio di Berlusconi?" si chiede quindi la sindacalista.



"USB reagirà con durezza a questa situazione. - annuncia quindi - Abbiamo combattuto il Jobs Act in piazza, abbiamo sconfitto Matteo Renzi nelle urne referendarie e non permetteremo che un'agenzia, sul cui ruolo dopo l'esito del referendum del 4 dicembre il governo dovrebbe aprire una seria discussione, possa condizionare la vita di centinaia di precari e di un Ente necessario alla committenza sociale".



"Il governo e il partito di maggioranza relativa devono da subito dimostrare che sono diversi da coloro che tentarono di chiudere un ente scomodo, ma proprio per questo necessario. - conclude l'esponente sindacale - Domani in assemblea determineremo le iniziative di mobilitazione come ai tempi di Silvio Berlusconi e costringeremo il Presidente del Consiglio ad intervenire".