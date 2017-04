Povertà: dal 2010 crescita abnorme, 11,9% famiglie in grave difficoltà

Il Codacons commenta i dati Istat sulla povertà in Italia, rilevando come si è passati dal 6,9% di famiglie in grave deprivazione materiale nel 2010 all'11,9% del 2016.

"I dati sulla povertà e sul disagio economico delle famiglie sono tutt'altro che stabili in Italia, e registrano una crescita abnorme rispetto al periodo della crisi economica" denuncia in una nota il Codacons, commentando il dossier Istat sul Def illustrato oggi nel corso dell'audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato.



«L'Istat ci dice che l'11,9% delle famiglie italiane nel 2016 si è trovata nelle condizioni di 'grave deprivazione materiale' - spiega il presidente Carlo Rienzi - Numeri letteralmente esplosi rispetto al 2010 quando, in piena crisi economica, il numero di famiglie in situazione di grave deprivazione materiale secondo l'istituto di statistica si fermava al 6,9%. Questo significa che il disagio economico dei nuclei familiari italiani è peggiorato di anno in anno, e che i governi che si sono succeduti non hanno fatto nulla per contrastare la povertà che anziché ridursi è aumentata in modo esponenziale in Italia».