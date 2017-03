Illuminiamo il futuro: al via dal 3 aprile la settimana contro la povertà educativa

Save the Children organizza anche quest'anno, dal 3 al 9 aprile, la campagna "Illuminiamo il futuro" contro la povertà educativa, che priva bambini e ragazzi di apprendere e coltivare i propri talenti, capacità e aspirazioni.

Dal 3 al 9 aprile Save the Children organizza la campagna "Illuminiamo il futuro", sette giorni di eventi e iniziative in tutta Italia, organizzati insieme ad associazioni, scuole, enti e realtà locali, per combattere la povertà educativa che colpisce bambini e adolescenti in Italia e che li priva della possibilità di apprendere e coltivare i propri talenti, capacità e aspirazioni.



La Ong ricorda infatti che "oggi nel nostro Paese oltre 1 milione e 130mila bambini e ragazzi vivono in condizioni di povertà assoluta. Ma c'è anche un'altra povertà, ugualmente grave e drammatica ma più nascosta e meno evidente, che colpisce l'infanzia in Italia: la povertà educativa, che priva bambini e ragazzi della possibilità di studiare e giocare in spazi adeguati o svolgere attività ricreative e culturali, come fare sport, andare al cinema o al teatro o leggere un libro".



"Si tratta di una ferita profonda e drammatica. Alcuni insegnanti la scoprono in certi alunni, ad esempio nell'ora di italiano o matematica: ma è soltanto la punta emergente dell'iceberg. Dietro la debolezza nella lettura o nel calcolo aritmetico si celano quasi sempre la solitudine, l'angustia, lo squallore che gli scolari hanno respirato nelle loro città sin dalla più tenera età. Per guarire questa piaga spirituale presente nel cuore dell'Europa è necessario l'impegno congiunto delle principali agenzie educative del nostro Paese: scuola pubblica e privata, famiglie, associazioni, istituzioni civili. A fare la vera differenza è la responsabilità che tutti noi possiamo assumere, nelle nostre azioni quotidiane", si legge nel Manifesto della campagna, a cura quest'anno dello scrittore Eraldo Affinati.