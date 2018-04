Poliomelite, Ecdc: importazione virus in UE è possibile. Più casi nel 2018

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie avverte che "l'importazione di infezioni o di casi di poliomielite in Europa rimane possibile".

Nel suo ultimo bollettino l'Ecdc sottolinea infatti che dall'inizio dell'anno ci sono stati già 8 casi di polio confermati, di cui 7 in Afghanistan e 1 in Pakistan. A questi, bisogna aggiungere almeno 3 casi di infezione da virus derivante da vaccino in Congo, dove si usa ancora il vecchio tipo per l'immunizzazione.

L'Ecdc lancia l'allarme perché ci sono quindi 3 casi in più di polio quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2017, quando in totale si ammalarono di poliomielite solo 17 persone.



Solo lo scorso anno l'Unione europea ha festeggiato i 15 anni "polio free" mentre l'OMS ha sostenuto che il mondo "non è mai stato così vicino all'eradicazione".

Attualmente, infatti, la poliomielite è considerata endemica solo in Nigeria, Pakistan e Afghanistan.



La poliomielite è una malattia infettiva altamente contagiosa, paralizzante e potenzialmente mortale, causata dal poliovirus, il quale si diffonde da persona a persona principalmente per via oro-fecale e può invadere il cervello e il midollo spinale di una persona infetta, causando paralisi.