L'isola di plastica esiste: è Henderson Island, la discarica del consumismo

Il consumismo sta distruggendo il mondo. La prova è Henderson Island, remota e deserta isola del Pacifico che è diventata una vera e propria discarica di plastica a cielo aperto. "I governi di tutto il mondo devono intervenire con urgenza per ridurre la quantità di questo materiale", avvertono i ricercatori.

L'isola di plastica esiste veramente, ma non è un cumulo di rifiuti che galleggia negli oceani trasportato dalle correnti. E' una vera e propria isola, con un proprio ecosistema (10 specie endemiche di piante e 4 specie di uccelli autoctoni) che il consumismo ha letteralmente distrutto.



Solo 30 anni fa Henderson Island, remota e deserta isola del Pacifico, era infatti un paradiso terreste tanto da essere inserita nella lista dei Patrimoni dell'umanità Unesco. Oggi, invece, è una discarica di plastica a cielo aperto, e la colpa è di tutti noi. Sull'isola ci sono infatti tracce di prodotti provenienti da almeno 24 Paesi e da tutti e cinque i continenti. "Sulle spiagge abbiamo trovato bottiglie dalla Germania, contenitori provenienti dal Canada o dalla Nuova Zelanda. Ma anche da Russia, Stati Uniti, Europa, Sud America, Giappone e Cina. Questo ci dice che abbiamo tutti una responsabilità per ciò che sta accadendo" chiariscono i ricercatori della University of Tasmania e Royal Society del Regno Unito che hanno recentemente visitato Henderson Island.



Sull'isola di 3700 ettari ci sono infatti almeno 18 tonnellate di plastica di ogni genere, e si stima che ogni giorno le correnti trasportino sulle sue spiagge circa 3.750 componenti di nuovi rifiuti. Ad oggi, ogni metro quadrato di Henderson Island ha tra 20 e 670 pezzi di plastica sulla superficie e tra 50 e 4.500 pezzi sepolti poco sotto. Senza contare la plastica ormai ridotta in micro pezzi, invisibile ma ugualmente inquinante.



Ma "l'immondizia totale di Henderson rappresenta solo 2 secondi della produzione totale di plastica del mondo", chiariscono i ricercatori, che lanciano un appello: "I governi di tutto il mondo devono intervenire con urgenza per ridurre la quantità di questo materiale. Non possiamo più aspettare solo la scienza e i dati, dobbiamo intervenire adesso o sarà troppo tardi".