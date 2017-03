Pillola dei 5 giorni dopo: più 96% in 10 mesi, meno 9,3% aborti

Federconsumatori commenta il boom di vendite della pillola dei cinque giorni dopo.

"I dati delle vendite della pillola dei cinque giorni dopo confermano l'utilità del provvedimento che ha dato il via libera alla distribuzione senza ricetta. Nel 2016 le vendite di tale contraccettivo sono aumentate del 96% in 10 mesi" infomano in un comunicato da Federconsumatori.



Dalla federazione dei consumatori viene specificato inoltre: "L'aumento della domanda di contraccettivi di emergenza ha il vantaggio di aver ridotto il numero di aborti del -9,3%, con notevoli risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale. Gli importanti passi avanti non devono però far cessare l'impegno verso la realizzazione di campagne di informazione rivolte alle donne per promuovere la pratica della contraccezione. È necessario e utile, in tal senso, liberalizzare i contraccettivi e promuovere la cultura della procreazione consapevole."



Si diffonde infine: "Federconsumatori chiede politiche per prevenire le gravidanze non desiderate, informare soprattutto i giovanissimi e ridurre il prezzo dei profilattici, per prevenire il rischio di contagi e malattie sessualmente trasmissibili."