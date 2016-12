La Spezia: furti di Euphorbia sul Monte Guaitarola

"Negli ultimi mesi si sono verificati fenomeni di furto di specie Euphorbia - viene reso noto dal Corpo Forestale dello Stato -, pianta molto appetibile che cresce in zone protette, comprende un vasto numero di piante dicotiledoni della famiglia delle Euphorbiaceae, erbacee o legnose a seconda della specie; in zone SIC (siti di interesse comunitario) del Monte Guaitarola e limitrofe da parte di persone di nazionalità straniera, sia albanese che marocchina."



Dal CFS si espone in conclusione: "Ben quattro sono stati gli interventi del Corpo Forestale dello Stato con sanzioni amministrative e sequestro delle piante estirpate, oltre alle numerose segnalazioni da parte di persone locali. Da capire ancora il motivo dell'insistenza del fenomeno, collegato a persone di natura malavitosa, in quanto in questo periodo le piante si presentano in forma secca e questo fa supporre una trasformazione nel settore chimico. Intensificati i controlli da parte del Corpo Forestale dello Stato."