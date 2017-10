Governo vuole abolire l'erboristeria: rischi su qualità e sicurezza. La petizione

La Federazione Erboristi Italiani lancia una petizione ed un appello rivolto al governo per non abrogare la legge sull'erboristeria, come vorrebbero le associazioni agricole.

"L'Erborista è la figura di garanzia per tutta la Filiera delle Piante Officinali, ma è stato approvato il Piano di Settore in cui il Ministero delle Politiche agricole e le Regioni chiedono l'abrogazione della legge sull'erboristeria su sollecitazione delle associazioni agricole che vedono l'Erborista come un limite alla loro attività. Un altro colpo di grazia ad un patrimonio culturale e scientifico italiano" denuncia Federazione Erboristi Italiani, in un appello online indirizzato al ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, e al ministro della Salute Beatrice Lorenzin.



"L'omologazione della coltivazione delle piante officinali a una qualsiasi pratica agricola e la successiva trasformazione operata da personale non competente pone seri dubbi sulla qualità e mina la sicurezza delle materie prime e dei loro derivati. - si avverte - Il primo frutto avvelenato di questo Piano di Settore è il Progetto di legge presentato alla Camera (AC n.3864) e attualmente in discussione presso la Commissione Agricoltura che trasforma l'agricoltore in erborista senza che ne abbia le competenze e cancella la legge costitutiva della figura professionale dell'erborista".



"Gli erboristi italiani non possono permetterlo. I cittadini nemmeno" chiarisce al Fei, invitando tutti a firmare la petizione Giù le mani dall'erboristeria "per fermare questo attacco al cuore dell'erboristeria e degli erboristi" e a condividere il messaggio sui social network.