Pesticidi negli alimenti: il 97,2% entro i limiti. Più a rischio broccoli e uva

L'Efsa pubblica il repost 2015 sui pesticidi negli alimenti.

"Gli alimenti consumati nell'Unione europea continuano a essere in gran parte privi di residui di pesticidi oppure contengono residui che rientrano nei limiti di legge, evidenziano dati recenti" viene fatto sapere in un comunicato dell'Efsa.



"L'ultimo rapporto di monitoraggio pubblicato dall'Efsa evidenzia che più del 97% dei campioni di prodotti alimentari raccolti in tutta l'UE nel 2015 soddisfaceva i limiti di legge, e poco più del 53% era privo di residui quantificabili" prosegue l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.



"Le cifre sono in linea con quelle registrate nel 2014. Nel 2015 i Paesi dichiaranti hanno analizzato 84.341 campioni per 774 pesticidi. La maggior parte dei campioni (il 69,3%) proveniva da Stati membri dell'UE - si precisa inoltre -, da Islanda e da Norvegia; il 25,8% riguardava prodotti importati da Paesi terzi. L'origine dei campioni restanti non è stata comunicata. Il 97,2% dei campioni analizzati rientrava nei limiti di legge consentiti dalla normativa UE. Il 53,3% dei campioni analizzati era privo di residui quantificabili, mentre il 43,9% conteneva residui che non superavano i limiti di legge. I limiti di legge sono stati superati nel 5,6% dei campioni provenienti da Paesi extra Unione, un calo rispetto al 6,5% del 2014."



Dall'agenzia UE si illustra quindi: "Per i prodotti provenienti da Paesi dell'UE e del SEE, i limiti di legge sono stati superati nell'1,7% dei campioni, con un lieve incremento rispetto all'anno precedente (dall'1,6%)."



"Tra i campioni di alimenti per lattanti e bambini, il 96,5% era privo di residui oppure i residui rientravano nei limiti di legge. Per quanto riguarda gli alimenti biologici, il 99,3% era privo di residui o conteneva residui nei limiti di legge. La maggior parte dei campioni di prodotti di origine animale (l'84,4%) era privo di residui quantificabili" si continua.



"Per il 2015 i prodotti analizzati sono stati melanzane, banane, broccoli, olio vergine di oliva, succo di arancia, piselli, peperoni, uva da tavola, grano, burro e uova. Il tasso più alto di superamento dei limiti è stato registrato nei broccoli (3,4% dei campioni), seguito dall'uva da tavola (1,7%). In rari casi è stato riscontrato nell'olio d'oliva, nel succo d'arancia e nelle uova di gallina; in nessun caso nel burro. L'Efsa ha inoltre effettuato una valutazione del rischio alimentare basata sull'EUCP. Sia per l'esposizione di breve termine (acuta) sia per quella di lungo termine (cronica) l'Autorità ha concluso che il rischio per i consumatori era basso. Gli stessi prodotti sono stati analizzati anche nel 2012, anno in cui il tasso di superamento complessivo calò lievemente dello 0,9% per arrivare allo 0,8% del 2015" si rende noto in ultimo.