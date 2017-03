Agricoltura: da governo finto stop a glifosato e su uso pesticidi, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle denuncia l'inerzia del governo riguardo la diminuizione dell'uso dei pesticidi in agricoltura.

"Dal governo nessuna risposta su quali azioni stia intraprendendo per diminuire l'uso dei pesticidi in agricoltura. Interrogato (il 22 marzo, ndr) dal M5S in un question time in Commissione Agricoltura, il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto che sono state destinati a 'pratiche agricole più sostenibili' complessivamente 7 miliardi di euro del Piano di Sviluppo rurale (4 miliardi della programmazione 2007-2013 e 3 miliardi fino al 2020) senza però saper dire come queste risorse siano state, e saranno, impiegate", spiegano in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle della Commissione Agricoltura.



"Un triste bilancio che testimonia l'assenteismo del governo su questo tema, che ci tocca rilevare proprio in occasione della Pesticides Action Week (PAN), la settimana annuale (20-30 marzo) contro i pesticidi - dichiara Silvia Benedetti, deputata 5 Stelle - Ad oggi, al di là dei proclami, non è dato sapere quali misure concrete vengono applicate per offrire agli agricoltori una alternativa ai pesticidi".



"Inefficaci anche le azioni intraprese dal governo contro il glifosato, il pesticida della Monsanto più usato al mondo, che il Ministero della Salute ha fatto finta di vietare, bloccando solo quei prodotti che lo usano assieme al coformulante Tallowamina. - precisa la pentastellata - Rimangono sul mercato tutti gli altri prodotti che utilizzano il glifosato come principio attivo. A quanto pare nel cosiddetto piano del governo 'Glifosato zero', l'unico 'zero' è il voto alla sua efficacia".