Madagascar, è allarme peste polmonare: 42 morti e 343 contagiati

Il Madagascar sta affrontando una grave epidemia di peste polmonare, che ha già causato 42 morti. La Chiesa invita "a non respingere i casi sospetti e gli ammalati di peste e a vigilare su qualsiasi tentativo di corruzione e manipolazione politica".

"In Madagascar è in corso un'epidemia di peste polmonare, la forma più grave e mortale della peste, che secondo il Ministero della Salute del paese ha interessato finora almeno 343 persone e ha causato la morte di 42" informa in una nota la Fides.



"Sosteniamo l'impegno del Governo che attraverso il Ministero della Sanità pubblica lotta contro il proliferare della peste", dichiara Marie Fabien Raharilamboniaina, vescovo di Morondava e Presidente della Commissione Episcopale per la Pastorale della Salute.

"La Chiesa - prosegue - desidera essere vicina al personale sanitario e incoraggiarlo a continuare questa lotta con perseveranza e fiducia. Esorta tutti ad intensificare la pulizia e l'igiene degli ambienti (case, strade, grondaie) e a mettere in pratica le raccomandazioni del Ministero della Sanità pubblica e dell'OMS in caso di malattia e decessi".



Il vescovo esorta quindi "tutti a non respingere i casi sospetti e gli ammalati di peste, ad assumersi tempestivamente la responsabilità di evidenziare qualsiasi minimo sintomo perché la peste è curabile, a vigilare su qualsiasi tentativo di corruzione e manipolazione politica di fronte alla debolezza della popolazione, ed essere pronti a comunicare i casi sospetti".



L'agenzia di stampa cattolica ricorda che sul tema è intervenuta anche l'Organizzazione mondiale della Sanità, avvertendo che "il morbo si sta diffondendo rapidamente, e presenta un alto grado di contagio". Dal 1980 la peste riappare ogni anno nel Paese, generalmente da ottobre a marzo. Il primo decesso tuttavia è stato registrato il 28 agosto scorso. Secondo il Pasteur Institute, la peste ha colpito 40mila persone in Africa e Asia negli ultimi 15 anni.