Pesce d'aprile di Matteo Salvini: viva gli immigrati e Allah è grande

Matteo Salvini della Lega Nord fa un pesce d'aprile ai suoi elettori.

"Ho deciso. L'Unione europea è la nostra salvezza e uscire dall'euro non si può, sarebbe una follia. I clandestini sono una risorsa: scappano tutti dalla guerra e fanno i lavori che gli italiani non fanno più, è vero che ogni tanto rubano e stuprano ma fa niente, loro ci pagheranno le pensioni" ammette oggi su Facebook Matteo Salvini.



Il leader della Lega Nord sembra stanco di essere tacciato come populista e razzista, e così confessa di aver cambiato idea un po' su tutto. Per esempio, per il nuovo Salvini Elsa Fornero "è una donna illuminata (e qui potrebbe anche avere ragione, ndr) e la sua legge non si tocca, che palle questi settantenni che non hanno voglia di lavorare. - e prosegue nel suo cambio di rotta - La CGIL difende i lavoratori, le Cooperative non sfruttano nessuno e pagano tutte le tasse, mica come gli artigiani che evadono dalla nascita. Non ci sono magistrati incapaci o che fanno politica, lavorano tutti un sacco e con obiettività. Matteo Renzi è una persona perbene, Angelino Alfano un gran ministro, Luigi De Magistris e Virginia Raggi i migliori sindaci del mondo. Terremotati, disoccupati, precari e disabili la smettano di lamentarsi, il governo sta facendo grandi cose per loro".



"E anche 'sti giovani piagnucolosi che vanno all'estero per lavorare hanno rotto, ha ragione Giuliano Poletti: giocate a calcetto e non stressate. - conclude il leghista - Ora vi saluto, devo finire l'ultimo libro di Roberto Saviano, leggermi gli illuminanti post di Selvaggia Lucarelli e Saverio Tommasi, controllare le fake news degli hacker russi che danno fastidio a Laura Boldrini, prima di riascoltarmi il meglio di Fedez. Allah è grande, vi voglio bene Amici, Pastori e Kompagni". Quella di Matteo Salvini sembra essere davvero una svolta, ma del calendario su cui è segnata la data per un pesce d'aprile.