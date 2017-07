Vitalizi: ricalcolo simile a proposta Boeri per pensioni, dice Damiano (PD)

Cesare Damiano del PD contro la riforma dei vitalizi dei parlamentari perché è simile alla proposta di Tito Boeris, presidente dell'Inps, sul ricalcolo delle pensioni in essere.

"Non ho partecipato al voto finale della legge sui cosiddetti vitalizi e non ho votato l'articolo 13, che ne è l'architrave, con il quale si è introdotta una normativa che consente il ricalcolo con il sistema contributivo dei versamenti pregressi. - riferisce in una nota il presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio Cesare Damiano - Una norma che, per il momento, riguarda solo i parlamentari, ma che potrebbe essere estesa in futuro anche ai lavoratori, una volta che il principio è passato".



"Un precedente molto pericoloso. - avverte - Si poteva ottenere lo stesso risultato introducendo, come indicato dalla proposta di legge Giacobbe, un tetto massimo. L'emendamento proposto dalla Commissione che esclude che questa normativa venga estesa al lavoro dipendente e autonomo, che ho voluto e votato, non è che un palliativo".

"Del resto, l'argomento 'ricalcolo' è stato già proposto nel documento di Boeri (Non per cassa, ma per equità), nel quale, all'articolo 12, si propone 'il ricalcolo dei trattamenti in essere'. - ricorda l'esponente del PD - Più precisamente, si propone che 'gli importi delle quote retributive delle pensioni liquidata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi....sono rideterminati applicando alle quote retributive una percentuale di riduzione'.... La proposta riguarda le pensioni in essere dai 3.500 euro mensili in su: si sa che si parte dall'alto e poi si scende. Da qui la mia scelta di voto e la mia totale contrarietà a qualsiasi forme di ricalcolo per le pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi."