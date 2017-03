Pensioni: quando il cumulo tra più casse è gratuito?

Cumulo gratuito delle pensioni: le risposte a 'Fuori Tg', in onda mercoledì 15 marzo su Rai3.

"I lavoratori che hanno versato contributi a diverse gestioni previdenziali possono cumulare i periodi assicurativi in vista della pensione senza sborsare soldi? Prova a rispondere a questa domanda la puntata di domani mercoledì 15 marzo di 'Fuori Tg', lo spazio di approfondimento del Tg3 condotto da Rosaria de Medici e curato da Mariella Venditti in onda alle 13.40" viene esposto in un comunicato della Rai.



"Tutti i dubbi e le domande possono essere rivolte a Luca Sabatini - segnala infine la tv pubblica -, direttore centrale delle pensioni dell'Inps, ospite di 'Fuori Tg' e raggiungibile su Twitter e su Facebook nei canali della trasmissione. Potrebbero essere coinvolti dal problema circa 400 mila persone, ma non tutti gli sportelli Inps sono pronti. Mancano inoltre chiarimenti sull'applicazione della normativa che permetterebbe il cumulo assicurativo gratuito."