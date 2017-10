Pensioni: motivazioni Consulta non sono comprensibili, dice Uilp

La Uilp commenta la sentenza della Corte Costituzionale sul decreto Poletti che stabilisce le perquazioni delle pensioni.

"Le motivazioni della Corte Costituzionale non sono congrue né comprensibili" dichiara in una nota il segretario generale della Uilp Romano Bellissima, in merito alle perquazioni delle pensioni.

"Oggi è un giorno triste per la giustizia. La Consulta ha fatto prevalere, a nostro avviso, le ragioni di Stato dichiarando legittimo il decreto Poletti n. 65 con queste motivazioni: 'che la nuova e temporanea disciplina realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica'" sottolinea il sindacalista.

"Il sindacato - conclude Bellissima - non si deve rassegnare alle ingiustizie e deve continuare le lotte in difesa del potere d'acquisto delle pensioni, così come previsto dalla Carta Costituzionale".