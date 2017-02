Pensioni: in Italia 1 persone su 3 è pensionata, soprattutto donne

Itinerari Previdenziali pubblica il Quarto Rapporto gli "andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2015".

In Italia una persona su 3,74 è pensionata, ovvero il 26,67% dell'intera popolazione. E' il quadro sorprendente quanto preoccupante che emerge dal Quarto Rapporto "Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2015", realizzato dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, realtà indipendente che da 10 anni svolge attività di ricerca, formazione e informazione nell'ambito del welfare e dei sistemi di protezione sociale, sia pubblici che privati.



Nel 2015 i pensionati si attestano infatti a quota 16.179.377 (0,49% in meno rispetto al 2014), dei quali il 52,78% sono donne destinatarie di oltre l'80% delle pensioni di reversibilità (con importi pari al 60% o meno della pensione diretta).



Ma la spesa per welfare, si specifica, è trainata soprattutto dalla componente assistenziale, che per il 2015 ammonta a 103 miliardi di euro e, ancora una volta, si tinge di rosa. Su un totale di 16.259.491 pensionati l'insieme degli interventi assistenziali ha riguardato 8.305.859 beneficiari, ben il 51,34% del totale, di cui il 60,80% è donna e solo il 39,20% uomo.



Alberto Brambilla, presidente Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, sottolinea quindi: "A differenza di quanto spesso si afferma - cioè che in Italia si spende molto meno per il welfare rispetto agli altri Paesi europei - la spesa per prestazioni sociali nel 2015 ammonta a 447,396 miliardi di euro e incide per il 54,13% sull'intera spesa statale, comprensiva degli interessi sul debito pubblico, e del 27,34% rispetto al PIL, cioè uno dei livelli più elevati in Europa".



"È evidente - osserva Brambilla - che si tratta di un onere difficilmente sostenibile in futuro, che già ora limita gli investimenti pubblici in tecnologia, ricerca e sviluppo, unica via per garantire la competitività del Paese e un futuro più favorevole per le giovani generazioni già gravate da un abnorme debito pubblico".



Il report di Itinerari Previdenziali sottolinea infine che "in questi ultimi 5 anni sono in continua crescita anche le pensioni di invalidità civile (934.995), le indennità di accompagnamento (2.045.804) e le pensioni e gli assegni sociali (857.003). In calo fisiologico solo le pensioni di guerra (74.649 dirette e 128.175 indirette)".