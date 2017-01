Pensioni: a febbraio 2017 dovrà essere restituita la rivalutazione

A febbraio 2017 i pensionati rischiano di dover restituire allo Stato parte della rivalutazione degli assegni risalente all'anno 2015. E' quanto denuncia in uno nata lo Spi-Cgil, rilevando come nel decreto Milleproroghe non ci sia stato infatti l'intervento con cui si doveva risolvere la questione.



Si tratta nello specifico dello 0,1% di differenza tra l'inflazione programmata e quella effettiva su cui è stato calcolato l'adeguamento al costo della vita delle pensioni. "In questo modo tutte le pensioni avranno una perdita di valore. Nel caso di una pensione al minimo la perdita sarà di 6,50 euro all'anno e di 13 euro per una da 1.000 euro. Cifre che possono sembrare di poco conto ma che incidono in particolare sulle pensioni basse per le quali qualche euro in più o in meno al mese fa la differenza" sottolinea il sindacato.



Lo Spi-Cgil chiede pertanto al ministro del Lavoro Giuliano Poletti di intervenire urgentemente per evitare che si penalizzino ancora una volta milioni di pensionati italiani, emandando un provvedimento che rimandi ancora una volta, come successe lo scorso anno, la restituzione della rivalutazione.