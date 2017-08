Def: per pensioni spesa crescerà di 26 miliardi in 4 anni

Unimpresa fa il fact checking del Def sulla spesa riguardo pensioni e sanità.

"Lo Stato investirà più nelle pensioni e meno nelle cure mediche. Aumenterà di oltre 26 miliardi di euro, nei prossimi quattro anni, la spesa per gli assegni pensionistici e crescerà di 8 miliardi anche la spesa per le prestazioni sociali. Più contenuto, invece, l'aumento delle uscite per la sanità che saliranno di 6 miliardi e rispetto al PIL si ridurranno progressivamente: dal 6,73% del 2016 al 6,37% del 2020" viene segnalato in un comunicato di Unimpresa.

"Il totale degli assegni pensionistici passerà dai 261 miliardi del 2016 ai 287 miliardi del 2020 (+10%); le prestazioni sociali passeranno da 76 miliardi a 84 miliardi (+11%); le spese sanitarie cresceranno da 112 miliardi a 118 miliardi con un incremento minore" precisa dunque l'Unione nazionale di imprese, pubblicando i dati principali dell'operazione fact checking realizzata dal proprio Centro studi sull'ultimo Documento di economia e finanza, secondo la quale il totale della spesa per welfare e sanità salirà di quasi 41 miliardi tra il 2017 e il 2002 (+9%)."



«Come confermato in questo giorni dalla Ragioneria generale dello Stato, restano dei preoccupanti squilibri - commenta il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci - e l'aumento della spesa pensionistica dimostra che le riforme degli scorsi anni non hanno risolto i problemi delle nostre finanze pubbliche».