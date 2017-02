Pensioni: unificati fondi previdenza movimento cooperativo

La CGIL sull'accorpamento di Cooperlavoro, Previcooper e Filcoop.

"Via libera al percorso di accorpamento di Cooperlavoro, Previcooper e Filcoop, i tre fondi di previdenza complementare espressione del sistema cooperativo. Un accordo di portata storica quello siglato oggi tra Alleanza Cooperative e i sindacati confederali, il primo nel suo genere in Italia, che sancisce la nascita di un fondo pensione unico per i lavoratori delle imprese aderenti ad Agci, Confcooperative e Legacoop" viene segnalato in un comunicato della CGIL.



"Il fondo unico della cooperazione sarà tra i maggiori fondi pensione per iscritti (oltre 117.000, che lo collocheranno al 5° posto in Italia) e per patrimonio in gestione (8° posto con 1,8 miliardi di euro). Cooperative e sindacati - sottolinea quindi il sindacato -, a quindici anni dalla costituzione, avviano il più consistente progetto di fusione tra fondi pensione realizzato in Italia nell'ambito privato."



"Le economie di scala consentiranno il contenimento dei costi e miglioreranno la dinamica dei rapporti contrattuali con gli enti gestori delle risorse patrimoniali, la quantità e la qualità dei servizi offerti e gli assetti organizzativi, consolidando la governance, in un quadro di rafforzamento dei legami solidaristici e di miglioramento delle relazioni sindacali" prosegue l'organizzazione sindacale.



Da Corso Italia spiegano in ultimo: "Obiettivo della fusione è coniugare al meglio efficienza e rappresentanza, favorendo, attraverso il raggiungimento di dimensioni più competitive, ulteriori vantaggi agli iscritti. Le parti si sono impegnate ad attivare tutte le iniziative necessarie per rilanciare e sostenere le adesioni alla previdenza complementare con il fine di promuovere cultura ed educazione alla previdenza."