Pensioni, Ape e anticipate: impegno Poletti e Boeri, dicono sindacati

Cgil Cisl e Uil sull'Ape social e le pensioni anticipate.

"Cgil Cisl e Uil hanno incontrato ieri il Ministro del Lavoro e il Presidente dell'Inps Tito Boeri - viene riportato in un comunicato -, al fine di individuare rapide ed efficaci soluzioni alle criticità emerse su ape sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci. I dati emessi dall'Inps settimana scorsa (solo 20.957 accolte su un totale di 65.972 domande) hanno reso necessario un confronto urgente, per non vanificare le tante attese legate all'introduzione dei due importanti strumenti di flessibilità in uscita, sanciti nel verbale sottoscritto lo scorso 28.09.2016."



Dalla CGIL spiegano: "Sia il Ministro che il Presidente dell'Inps hanno convenuto sulla necessità di una risposta in tempi brevi e di una semplificazione delle procedure. Si sono, quindi, impegnati a procedere alle rettifiche amministrative o normative necessarie affinché questi importanti strumenti introdotti con la scorsa legge di bilancio possano essere pienamente applicati."



"I Sindacati e i loro Patronati, inoltre, si impegneranno a collaborare con l'Istituto di previdenza per prevenire ogni eventuale distorsione e per rendere pienamente esigibile per tutti i lavoratori che ne hanno diritto l'accesso all'ape sociale e alla pensione anticipata per i lavoratori precoci" riporta infine l'organizzazione sindacale.