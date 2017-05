Pensione: Gentiloni firma decreti Ape social e Ape precoci

Il premier Paolo Gentiloni ha firmato i decreti dell'anticipo pensionistico, Ape social e Ape precoci. Le domande per l'accesso all'Ape social e precoci dovranno essere presentate entro il 15 giugno.

Nella serata di ieri il premier Paolo Gentiloni annuncia che sono stati firmati i decreti dell'anticipo pensionistico, Ape social e Ape precoci. Disoccupati e lavoratori disagiati con almeno 63 anni (più 30 anni di contributi) potranno quindi fare domanda per anticipare gratuitamente la pensione di tre anni e sette mesi, mentre i "precoci", coloro cioè hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni e sono in difficoltà, potranno ritirarsi con 41 anni di contributi, in anticipo di un anno e 10 mesi per gli uomini e di dieci mesi per le donne. Le domande per l'accesso all'Ape social e precoci dovranno essere presentate entro il 15 giugno. Chi raggiunge invece i requisiti nel 2018 dovrà fare domanda entro il 31 marzo del prossimo anno.