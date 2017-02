Terremoto: interpretazione Inps su restituzione tributi è sbagliata, dice CGIL

La CGIL contro il messaggio dell'Inps sulla restituzione dei benefici fiscali per i pensionati colpiti dal terremoto.

"Un'interpretazione impropria, azzardata e priva di ogni logica", denuncia in una nota Gianna Fracassi, segretario confederale della CGIL, commenta quanto diffuso dal direttore generale dell'Inps nel messaggio n. 767 del 21 febbraio 2017 in materia di benefici fiscali a lavoratori e pensionati colpiti dal sisma.



"Il direttore - spiega la dirigente sindacale - sostiene che la restituzione dei benefici fiscali, prevista entro il 30 novembre 2017, debba avvenire in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2017, senza quindi nessuna rateizzazione e immediatamente dopo il termine della sospensione".



"Questa interpretazione è sbagliata - afferma quindi la sindacalista - oltre che dannosa per lavoratori e pensionati".



La CGIL ricorda quindi che "la legge 212/2000, modificata nel 2015, stabilisce che è competenza del Ministero dell'Economia, e non dell'Inps, definire con un decreto le modalità e i termini per la ripresa dei versamenti dei tributi. Inoltre, la stessa legge ne prevede la rateizzazione".



Per Fracassi inoltre "non ci siamo neanche sulla tempistica: il messaggio Inps arriva mentre è ancora in corso il passaggio parlamentare per la conversione in legge del decreto terremoto, che interviene anche sulla sospensione dei tributi".



"Chiediamo all'Inps - conclude quindi il segretario confederale - il ritiro immediato della circolare, e invitiamo l'Istituto a evitare interventi di questo tipo che servono solo a disorientare e a creare ulteriori preoccupazioni tra i cittadini già duramente colpiti dagli eventi sismici".