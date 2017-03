Filippine: politici pro vita e pro pena di morte? Chiesa chiede coerenza

La Chiesa delle Filippine invita i politici cattolici, che scendono in campo per dire sì alla vita, ad essere coerenti e quindi a votare contro l'introduzione della pena di morte.

"Quello che chiediamo ai nostri politici è la coerenza e di votare sulla pena di morte secondo coscienza. Chiediamo di non usare la fede per convenienza politica. Molti politici scendono in campo per dire sì alla vita, poi votano a favore della pena di morte. La coscienza illuminata dalla fede è molto importante in politica, come in ogni altra scelta della vita umana. Le scelte nella vita personale o privata non possono essere in contraddizione con quelle nella vita pubblica", dichiara all'agenzia Fides padre Melvin Castro, Segretario esecutivo della Commissione 'Famiglia e vita' nella Conferenza episcopale, mentre il Senato delle Filippine si prepara a votare la legge sul ripristino della pena di morte, già approvata dal Congresso.



Il voto in Senato è previsto il 2 maggio e nell'assemblea la maggioranza è detenuta da membri del partito del presidente Duterte, promotore della legge.



"La Chiesa insegna questo, la sacralità di ogni vita. Vogliamo vivere in una nazione che tenga sempre presente il principio del rispetto della dignità inalienabile di ogni uomo e ogni donna e dei diritti umani fondamentali", continua padre Castro. Nell'appello si chiede quindi esplicitamente ai senatori di "respingere la reintroduzione della pena di morte" mentre i vescovi invitano i fedeli a pregare costantemente perchè "lo Spirito santo illumini e guidi le menti e le coscienze dei legislatori", chiamati a compiere una scelta che avrà ripercussioni sulla vita di molte persone e sul futuro delle Filippine.