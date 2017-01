Europei pattinaggio di figura: Cappellini-Lanotte primi dopo il corto

"Anna Cappellini e Luca Lanotte aprono con una prova regale gli Europei di pattinaggio di figura in corso a Ostrava, in Repubblica Ceca.



"La coppia azzurra ha chiuso al primo posto il programma corto della danza - riporta in una nota il CONI -, con il punteggio di 76.65, davanti ai russi Bobrova-Soloviev (76.18) e ai francesi Papadakis-Cizeron (75.48). Quarto posto parziale per l'altra coppia azzurra, composta da Charlene Guignard e Marco Fabbri (70.46). Cappellini e Lanotte, alla nona partecipazione nella manifestazione continentale, inseguono la loro quinta medaglia consecutiva (la gemma è l'oro di Budapest 2014). Sabato il programma libero chiamato a emettere il verdetto finale."