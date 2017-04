Vaccino HPV: Report indaga sui possibili danni. Lorenzin: tesi anti scientifiche

Appena qualcuno, anche se giornalista, osa mettere in dubbio la sicurezza dei vaccini ecco che si parla di "tesi prive di fondamento e anti scientifiche", come ha dichiarato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in merito all'inchiesta di Report sui danni causati dal vaccino anti HPV (papilloma virus).

"Diffondere paura propugnando tesi prive di fondamento e anti scientifiche è un atto di grave disinformazione ed è quanto ha fatto ieri sera la trasmissione di Rai3 Report, dedicata al vaccino contro il papilloma virus, il primo vaccino contro il cancro che l'uomo è riuscito a produrre" sostiene in una nota il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, commentando un'inchiesta dove si dà voce ad un team di ricercatori indipendenti danesi della rete "Cochrane Collaboration", che ha presentato un reclamo ufficiale a Strasburgo con l'ipotesi che le segnalazioni sui possibili danni causati dal vaccino anti HPV non siano state correttamente valutate dall'Agenzia europea del farmaco (EMA), poiché questa avrebbe anche dei conflitti d'interesse non dichiarati.



La Lorenzin però assicura che quello contro il papilloma virus è "un vaccino sicuro e di grande efficacia, a differenza di quanto è stato fatto affermare sulla tv pubblica, senza alcun contraddittorio. - aggiungendo - Report ha dato spazio a teorie prive di base scientifica, instillando timore nei confronti di una pratica sicura, efficace e in grado di salvare migliaia di donne da un cancro aggressivo e spesso mortale".



Il Ministro della Salute afferma quindi "I più grandi virologi mondiali affermano che le evidenze scientifiche dimostrano in maniera inoppugnabile come l'anti HPV sia dotato di un ottimo profilo di sicurezza e di una straordinaria efficacia. Tutto ciò accade proprio mentre medici e scienziati di ogni parte del mondo, e mentre le istituzioni internazionali e nazionali sono impegnate in una campagna mediatica a favore della salute pubblica, per controbattere ai falsi miti degli anti vax, che sfruttano paura ed ignoranza per convincere i genitori a rinunciare ai vaccini".