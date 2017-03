World Cup pallanuoto: Settebello batte la Russia e vola alla superfinale

Il Settebello ha conquistato l'accesso alla superfinale della World Cup di pallanuoto, in programma dal 20 al 25 giugno a Mosca, dopo aveer battuto a Palermo proprio la Russia.

Nella giornata di ieri il Settebello batte la Russia per 12-9 (2-2, 2-2, 4-1, 4-4) dopo una avvicente gara nella piscina olimpica di Palermo. Gli Azzurri si qualificano quindi al posto del girone C europeo e voleranno così a Mosca per la superfinale della World Cup di pallanuoto, in programma dal 20 al 25 giugno.



"Desidero rivolgere i complimenti di cuore a Marcello Giliberti, presidente della Telimar, e alla cittadinanza di Palermo, rappresentata dal sindaco Leoluca Orlando, per l'organizzazione e il sostegno. Il prepartita è stato il più bello che ho mai vissuto in 35 anni di carriera da giocatore e allenatore. Bisognerebbe creare una clip da mandare in giro per il mondo perché se tutti organizzassero eventi simili la pallanuoto sarebbe più conosciuta e seguita" dichiara il tecnico, commentando le esibizioni della cantante Daria Biancardi, la musica di Toni Tutone Dj, uno sketch del comico Sasà Salvaggio, un gioco di luci di Artek Eventi, e l'esibizione di nuoto sincronizzato delle società Aquademia e RN Palermo.



"La partita è stata un contorno, nell'ambito di una meravigliosa festa dello sport. - ammette il ct - I ragazzi sono stati bravi. Molti di loro hanno giocato la final four della Coppa Italia nel fine settimana, per cui erano alla terza partita in 4 giorni. Nonostante muscoli imballati e stress nervoso hanno tenuto bene in difesa e dimostrato di saper soffrire. Poi hanno giocato un terzo tempo meraviglioso con gol da centroboa, da 5 metri, uomo in più e controfuga; hanno sciorinato un buon repertorio individuale e di squadra. Nell'ultimo tempo hanno commesso degli errori tecnici che hanno consentito alla Russia di rientrare, ma è stata solo una flessione momentanea".



"La Russia è una squadra molto forte, di cui sentiremo parlare nei prossimi anni. - ammette infine - La affronteremo sia nella superfinal di Mosca sia a Siracusa in un torneo premondiale che disputeremo ai primi di luglio. Saranno dei confronti che accresceranno entrambe le squadre in vista dei campionti mondiali di Budapest".