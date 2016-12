Muore a Pavia William Salice, il papà dell'ovetto Kinder sorpresa

E' morto ieri a Roma William Salice, l'inventore dell'ovetto Kinder della Ferrero. William Salice è deceduto all'età di 83 anni all'ospedale di Pavia, dove era ricoverato per un male incurabile.



William Salice era entrato a lavorare nella Ferrero nel 1960 ed stato responsabile dello sviluppo prodotti dell'azienda, contribuendo così al lancio del celebre ovetto Kinder sorpresa. "L'inventore è Ferrero, io sono l'esecutore materiale", amava però ripeteva William Salice, anche se orami per tutti è lui il papà dell'ovetto Kinder.



L'ovetto Kidenr era stato proposto nei primi anni '70 "per inserire nella quotidianetà un elemento di gioco" come spiegò William Salice in una passata intervista, sottolineando: "C'era sempre bisogno del genitore o di un adulto per aiutare il bambino nella fase di costruzione della sorpresa; il benefit era ottenere un sorriso, far vivere l'emozione della scoperta".