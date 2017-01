Ospedale di Nola: pazienti curati a terra. De Luca: al via indagine interna

"Ho sentito il ministro Beatrice Lorenzin sul caso del Santa Maria della Pietà, il presidio sanitario di Nola, che mi ha assicurato che manderà gli ispettori. È una situazione intollerabile e scandalosa" dichiara Gioacchino Alfano, sottosegretario alla Difesa e coordinatore regionale del Nuovo Centrodestra in Campania, commentando il caso dell'ospedale dove alcuni malati sono stati adagiati a terra perché non c'erano letti e barelle a disposizione.



Il deputato Paolo Russo (Forza Italia), ha infatti pubblicato su Facebook una foto che raffigurava dei malati a terra nell'ospedale di Nola (Napoli), annunciando una interrogazione parlamentare.

"Altro che Vincenzo De Luca commissario alla Sanità - aveva sottolineato il parlamentare - mi interessa che prima di ogni manfrina politica si restituisca dignità ai miei concittadini. Se il Santa Maria della Pietà deve funzionare in questo modo è meglio chiuderlo perché di ospedali così si muore".



Scoppiata la polemica, è intervenuto anche il governatore della Campania De Luca disponendo "l'apertura immediata di una indagine interna per una puntuale verifica dei fatti e per accertare tutte le responsabilità".