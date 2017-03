Ora legale: jet lag per 9 milioni di italiani, insonnia per 1 bambino su 2

Il Codacons riferisce sui problemi legati al cambio dell'ora.

"Torna l'ora legale, un cambiamento che, denuncia il Codacons, avrà effetti per 9 milioni di italiani, pari al 15% della popolazione. Lo sfasamento di un'ora determina conseguenze sia a livello di umore, sia a livello fisico. Un recente studio condotto negli USA ha accertato come il cambio orario produca disturbi del sonno in un bambino su due" si rivela in un comunicato dall'associazione dei consumatori.



"E risintonizzare i ritmi biologici provoca un disagio per l'organismo - osserva dunque il Codacons -, anche negli individui adulti. E' stato infatti dimostrato come il passaggio da ora solare a ora legale (e viceversa) generi nei primi giorni stanchezza, apatia, nervosismo, emicranie e, in alcuni casi, addirittura stati depressivi. Non è certo un caso se in farmacia, a seguito del cambio ora solare/ora legale, si impennino puntualmente anche le vendite di prodotti contro il jet lag."



Si segnala in conclusione: "Nove milioni di italiani risentiranno del passaggio all'ora legale, senza contare i disagi per l'intera popolazione legati sia all'ora di sonno persa, sia all'aggiustamento dell'orario: aggiornamenti sistemi informatici, orari dei treni, termostati temporizzati, dvd, agende elettroniche, radiosveglie, orologi nelle auto, problemi nelle transazioni finanziarie".