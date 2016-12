La Dama con l'Ermellino di Leonardo da Vinci svenduta alla Polonia

La Polonia ha annunciato giovedì 29 dicembre di avere acquistato la "Dama con l'Ermellino", il celebre dipinto di Leonardo da Vinci custodito da anni presso il Museo di Cracovia ma di proprietà della fondazione Czartoryski.



Il principe Adam Karol ha infatti deciso di cedere al governo di Varsavia l'intera collezione, che comprende anche un dipinto e le grafiche di Rembrandt, schizzi di Renoir e migliaia di libri e documenti, ad un prezzo davvero simbolico (c'è chi dice stracciato), 100 milioni di euro. Si stima che l'intera collezione possa invece valere oltre i 2 miliardi.



La sola "Dama con l'Ermellino", che ritrae Cecilia Gallerani amante di Ludovico il Moro, è assicurata, d'altronde, per un valore di 350 milioni di euro. "Nella vita ognuno di noi fa le cose che sente e nel modo in cui sente di doverle fare. Io ho voluto fare una sorta di donazione e questa è stata la mia scelta" ha dichiarato il principe, mentre l'intero Cda della fondazione si è dimesso in blocco vista l'esigua somma versata dallo Stato polacco.



L'acquisto è stato festeggiato con una cerimonia in grande stile al castello reale di Varsavia, anche perché il partito di nazionalista ed euroscettico al governo in Polonia, Diritto e Giustizia, ha fatto della nazionalizzazione delle opere d'arte e dei palazzi storici uno dei capisaldi della sua politica.