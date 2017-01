Valanga hotel Rigopiano: Procura indaga per omicidio colposo

Mentre rimbalza la notizia di 6 sopravvissuti, attorno a mezzogiorno ancora sotto le macerie dell'hotel Rigopiano travolto da una valanga due giorni fa, la Procura di Pescara informa di aver aperto un fascicolo per omicidio colposo. Le indagini sono affidate ai carabinieri forestali, che avranno il copito di stabilire eventuali responsabilità riguardo la tragedia.



In queste ore, i militari stanno già acquisendo documenti e le prime testimonianze, probabilmente anche quella del ristoratore di Silvi Quintino Marcella, che ha lanciato l'allarme subito dopo che la valanga ha investito l'hotel Rigopiano ma non sarebbe stato creduto, tanto che i soccorsi sarebbero partiti con due ore di ritardo. Nel caso di morte per assideramento delle persone presenti nell'albergo, per esempio, la Procura dovrà stabilire se i presunti ritardi nei soccorsi ne siano stati conseguenza.



Da capire, inoltre, se davvero alle ore 15:00 del 18 gennaio uno spazzaneve doveva andare a prendere per portare a valle tutte le persone presenti nell'hotel Rigopiano e perché, se ciò sarà confermato, invece non è più salito. Se lo spazzaneve fosse arrivato, la tragedia sarebbe infatti potuta essere evitata, visto che la valanga ha investito l'albergo attorno alle ore 17:30.

Tra i documenti già a messi verbale dai forestali, infatti, anche l'allerta valanghe emesso giorni fa dal Meteomont, il servizio nazionale prevenzione neve e valanghe, che indicava livello 4 (il massimo è 5) di pericolo nella zona del Gran Sasso, dove si trova l'hotel Rigopiano.



La Procura dovrà quindi anche valutare se il rischio emesso è stato rispettato o valutato, e se c'erano le condizioni per far emettere dalla Regione, fino agli enti locali, le ordinanze di evacuazione nelle zone a rischio. Da accertare, infine, se era stato richiesto lo sgombero della strada da parte dei proprietari dell'hotel Rigopiano.