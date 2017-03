Trento: padre uccide figli di 3 e 4 anni a martellate, poi si getta da dirupo

Doppia tragedia a Trento. Un padre uccide i figli di 3 e 4 anni con un oggetto pesate, forse un martello. Dopo il massacro, l'uomo si getta da un dirupo a Sardagna, frazione di Trento.

E' stato ritrovato morto, suicida, il padre dei due bambini trovati senza vita in casa dalla madre. L'uomo, che dopo il duplice omicidio aveva fatto perdere le sue tracce, è stato trovato dalle forze dell'ordine che gli davano la caccia in fondo ad un dirupo a Sardagna, frazione del Comune di Trento.



Dopo aver ucciso i figli, probabilmente con delle martellate, l'uomo ha raggiunto il punto panoramico con la sua auto, un viaggio di appena pochi chilometri dall'abitazione dove è avvenuto il massacro dei piccoli, di 3 e 4 anni. L'uomo si è quindi gettato nel vuoto a pochi metri da dove aveva parcheggiato l'auto.



Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato la furia omicida di un padre, forse legate a problemi economici. A trovare i bambini morti è stata la madre, di ritorno a casa.

La coppia ha una terza figlia, 13enne, che al momento della tragedia era fuori città con la propria classe.