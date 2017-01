Pontelangorino: uccisi con sacchetto in testa moglie e marito, scopre i corpi figlio 16enne

E' stata in breve tempo scartata l'ipotesi dell'omicidio-suicidio in merito al ritrovamento a Pontelangorino, nel Ferrarese, dei cadaveri di un uomo di 59 anni e di una donna di 45, marito e moglie.



Il corpo senza vita dei due coniugi, infatti, sono stati trovati dal figlio 16enne in due punti diversi della casa: lui in garage e lei in cucina. Marito e moglie avevano entrambi un sacchetto di plastica in testa, ma anche alcune altre lesioni segno probabile di una aggressione.



Ecco perché i carabinieri di Ferrara e di Comacchio indagano per duplice omicidio.



Le vittime, Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, erano i titolari del ristorante La Greppia di San Giuseppe di Comacchio. Oltre al 16enne che ha ritrovato morti i genitori quando è tornato a casa, probabilmente dopo la scuola, la coppia ha anche un figlio maggiore ma che vive a Torino.