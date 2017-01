Pontelangorino: è stato figlio 16enne con un amico ad uccidere i genitori

I sospetti sembrano essere diventati realtà. Nella notte è stato fermato il figlio 16enne della coppia uccisa all'alba di martedì a Pontelangorino, nel ferrarese. Salvatore Vincelli, 59 anni, e la moglie Nunzia Di Gianni, 45, entrambi originari di Torino dove vive l'altro figlio di 25 anni, sarebbero stati colpiti alla testa da un oggetto contundente e soffocati con un sacchetto di plastica. Sembra che il cadavere della donna sia stato trovato vicino al letto mentre quello dell'uomo in un garage, dove forse è stato trascinato dopo il delitto.



A dare l'allarme era stato il figlio 16enne, ma il racconto del ragazzo non ha convinto fin da subito gli inquirenti. I Carabinieri hanno quindi interrogato a lungo sia il ragazzo che un amico, quasi 18enne, che aveva dormito nell'abitazione della famiglia Vincelli la notte precedente il massacro. Dal racconto dei due sarebbero quindi emerse delle contraddizioni, fino alla confessione.



I due ragazzi avrebbero quindi portato i carabinieri sul luogo dove hanno fatto sparire l'ascia utilizzata per uccidere la coppia ed i vestiti insaguinati, gettati in un canale a Caprile, frazione adiacente a Pontelangorino. Ancora da definire con precisione il movente del duplice omicidio, che sarebbe da ricercare nei forti contrasti tra il minorenne ed i genitori. I due ragazzi sono stati trasferiti nel carcere minorile di Bologna.