Peter Madsen confessa: ho fatto a pezzi cadavere Kim Wall ma non l'ho uccisa

Continua a cambiare versione Peter Madsen, l'inventore danese accusato dell'orrendo omicidio della giornalista Kim Wall. IL 46enne ora ammette di aver fatto a pezzi il cadavere ma di non aver ucciso la reporter.

Alla fine ha confessato, anche se solo a metà. Peter Madsen, l'inventore danese accusato di aver ucciso la 30enne reporter Kim Wall, ha ammesso di aver fatto a pezzi il suo cadavere ma non l'omicidio.

"L'ho fatta a pezzi e l'ho gettata in mare" spiega ai magistrati il 46 anni Madsen, insistendo però sul fatto che la giornalista è morta accidentalmente quando era a bordo del sottomarino ideato e realizzato proprio dall'uomo.

Dopo aver cambiato più volte versione, Peter Madsen sostiene che Kim Wall sarebbe morta per una intossicazione da monossido di carbonio mentre lui era sul ponte. Peccato che il medico legale ha però svelato che Kim Wall aveva sul corpo cicatrici di almeno 15 coltellate infertele quando era ancora viva.

Intanto, mentre gli inquirenti analizzano i video di donne orribilmente torturate, mutilate, uccise e in alcuni casi bruciate trovati nel computer di Peter Madsen, la polizia ha formalizzato un'altra accusa nei confronti dell'uomo: aggressione a sfondo sessuale, senza un rapporto completo.