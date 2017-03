Omicidio Vasto: 30 anni all'uomo che sparò investitore della moglie

E' stato condannato a 30 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Lanciano il 34enne Fabio Di Lello, l'uomo originario di Vasto (Chieti) che il 1 febbraio ha ucciso, con 3 colpi di pistola, il 22enne Italo D'Elisa. La giovane vittima aveva provocato poco tempo prima in un incidente stradale la morte della moglie di Fabio Di Lello.



Il 34enne, che ha seguito Italo D'Elisa fino al bar davanti al quale è stato ucciso, è stato condannato per omicidio volontario premeditato. La Procura aveva chiesto l'ergastolo, ma è stato applicato lo sconto di pena previsto dal giudizio abbreviato. Gli avvocati del 34enne hanno tentato di far decadere la premeditazione, cercando di convincere i giudici che l'arma comprata sei mesi prima sarebbe dovuta servire a Fabio Di Lello per togliersi la vita.



Nel corso del processo, l'uomo di è detto "pentito e dispiaciuto per ciò che aveva fatto". La Corte di primo grado ha anche stabilito una provvisionale di 40mila euro a favore dei genitori e del fratello della vittima.