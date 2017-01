Napoli, spara ad ex moglie e compagno: 15 anni fa aveva ucciso prima moglie

Si è sfiorato un duplice omicidio oggi a Napoli, a pochi passi dal Tribunale. Un uomo ha sparato all'ex moglie e al nuovo compagno di lei, ferendoli entrambi: è successo intorno alle 13:40 nei pressi del Centro Direzionale di Napoli.



L'uomo, 54 anni di Casalnuovo, è stato poi raggiunto telefonicamente da un agente che lo ha convinto a costituirsi. Attualmente è in stato di fermo. I due feriti sono stati trasportati in ospedale dopo essere stati soccorsi dal 118. La donna sarebbe stata colpita alla testa mentre l'uomo all'emitorace: ad essere più grave sarebbe proprio quest'ultimo.



Il 54enne avrebbe inseguito la coppia per un centinaio di metri sparando, fino all'ingresso della stazione ferroviaria della Circumvesuviana. L'uomo in passato avrebbe già ucciso: la sua prima moglie sarebbe stata assassinata circa 15 anni fa.